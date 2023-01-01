Круглый складной отражатель 5 в 1: белый, черный, серебристый, золотой, на просвет. Отражатель 5 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Диаметр 60 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.