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Отражатель FST RD-051RHG 5-в-1, 80 см, c ручкой

  • RD-051RHG 5-в-1, 80 см, c ручкой
  • RD-051RHG 5-в-1, 80 см, c ручкой
  • RD-051RHG 5-в-1, 80 см, c ручкой
Код товара:УТ-00034510
Артикул:УТ-00000248

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Данная модель включает пять рабочих поверхностей - золотисто-серебристую, серебристую, чёрную, белую и просветную. Золотистая поверхность обеспечит теплый свет, серебристая - яркое контрастное освещение, черная - затемнит необходимые участки и отсечет лишний свет, белая создаст более мягкий отраженный свет, поверхность белая на просвет создаст мягкий рассеянный свет.

Отражатель оснащен двумя ручками для удобства пользования и чехлом. Отражатель легко складывается и удобен при переноске.