Круглый дисковый отражатель 5 в 1 может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Отражающие поверхности могут заменить второй источник света, а также изменить цветовую температуру. Рассеиватель смягчает свет от солнца или от вспышки. Черная поверхность отсекает нежелательный свет и углубляет тени. В сложенном виде отражатель компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).