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Отражатель FST RD-051RHG 5-в-1, 80 см, c ручкой

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Код товара: УТ-00034510 Артикул: УТ-00000248 Код товара: УТ-00034510 Артикул: УТ-00000248 Вес (брутто), кг 1.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.000 Описание Данная модель включает пять рабочих поверхностей - золотисто-серебристую, серебристую, чёрную, белую и просветную. Золотистая поверхность обеспечит теплый свет, серебристая - яркое контрастное освещение, черная - затемнит необходимые участки и отсечет лишний свет, белая создаст более мягкий отраженный свет, поверхность белая на просвет создаст мягкий рассеянный свет. Отражатель оснащен двумя ручками для удобства пользования и чехлом. Отражатель легко складывается и удобен при переноске. Видео Наш обзор

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