Отражатель FST RD-051RHG 5-в-1, 60 см, c ручкой
Код товара:УТ-00054193
Артикул:УТ-00000247*
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.600
Описание
Данная модель включает пять рабочих поверхностей - золотисто-серебристую, серебристую, чёрную, белую и просветную. Золотистая поверхность обеспечит теплый свет, серебристая - яркое контрастное освещение, черная - затемнит необходимые участки и отсечет лишний свет, белая создаст более мягкий отраженный свет, поверхность белая на просвет создаст мягкий рассеянный свет.
Отражатель оснащен двумя ручками для удобства пользования и чехлом. Отражатель легко складывается и удобен при переноске.