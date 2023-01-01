Описание

Складной круглый двухсторонний отражатель на стальном каркасе, белый / серебристый. Серебристая поверхность обеспечивает более жесткий свет, белая - более мягкий. При перевозке компактно сворачивается в чехол.

Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением.