Отражатель FST RD-021WS, 100х150 см, 2 в 1, белый / серебро
Код товара:УТ-00031255
Артикул:УТ-00000141*
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.500
Описание
Складной овальный двухсторонний отражатель на стальном каркасе, белый / серебристый. Серебристая поверхность обеспечивает более жесткий свет, белая - более мягкий. При перевозке компактно сворачивается в чехол.
Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением.