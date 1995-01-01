Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Отражатель FST RD-021WS, 100х150 см, 2 в 1, белый / серебро

Код товара:УТ-00031255
Артикул:УТ-00000141*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Складной овальный двухсторонний отражатель на стальном каркасе, белый / серебристый. Серебристая поверхность обеспечивает более жесткий свет, белая - более мягкий. При перевозке компактно сворачивается в чехол.

Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением.