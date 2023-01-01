Овальный складной отражатель 2 в 1: серебристый, золотой. Отражатель 2 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 60 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.