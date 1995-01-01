Отражатель FST RD-021GS, 60 см, 2 в 1, золото / серебро
Код товара:УТ-00057714
Артикул:УТ-00000130*
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.500
Описание
Овальный складной отражатель 2 в 1: серебристый, золотой. Отражатель 2 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 60 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.
- Серебристая – более интенсивное светоотражение
- Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок