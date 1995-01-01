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Отражатель FST RD-021GS, 60 см, 2 в 1, золото / серебро



Код товара: УТ-00057714 Артикул: УТ-00000130* Код товара: УТ-00057714 Артикул: УТ-00000130* Вес (брутто), кг 0.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.500 Описание Овальный складной отражатель 2 в 1: серебристый, золотой. Отражатель 2 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 60 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол. Серебристая – более интенсивное светоотражение

Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок Видео Наш обзор

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