Отражатель FST RD-021GS, 110 см, 2 в 1, золото / серебро
Код товара : УТ-00057713
Артикул : УТ-00000132
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Овальный складной отражатель 2 в 1: серебристый, золотой. Отражатель 2 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 110 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.
- Серебристая – более интенсивное светоотражение
- Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок