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Отражатель FST RD-021GS 100 х 150 см, 2 в 1, золото / серебро

Код товара:УТ-00057712
Артикул:УТ-00000135*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Овальный складной отражатель 2 в 1: серебристый, золотой. Отражатель 2 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 100 х 150 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.

  • Серебристая – более интенсивное светоотражение
  • Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок