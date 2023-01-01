Устойчивый 4-секционный алюминиевый штатив с возможностью наклона центральной штанги (4 положения: 20°, 40°, 60° и 90°). Высокая безопасная нагрузка: 10 кг. На центральной крестовине присутствует боковое гнездо с резьбой 3/8" для крепления дополнительных аксессуаров с помощью манипуляторов. Ножки снабжены резиновыми наконечниками и стальными выдвигающимися шипами. В комплекте идет легкая шаровая головка (всего 280 г) с 3 пузырьковыми уровнями и быстросъемной площадкой стандарта Arca Swiss. Отдельная рукоятка на головке отвечает за блокировку оси панорамирования. Вместе с разметкой в градусах это облегчает создание многокадровых панорам. Также в комплекте качественный чехол с уплотненными стенками для удобства хранения и транспортировки штатива.