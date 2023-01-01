Штатив FST MU-ТUA с наклонной штангой
Код товара : УТ-00042855
Артикул : УТ-00000599
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий
Максимальная высота
157 см
Максимальная нагрузка
10 кг (ноги), 4 кг (головка)
Длина в сложенном положении
57 см
Наклон центральной штанги
есть: 20°, 40°, 60°, 90°
Диаметр ног
14, 18, 23, 26 мм
Физические характеристики
Вес
3.1 кг (головка: 280 г)
Вес (брутто), г
3.100
Описание
Устойчивый 4-секционный алюминиевый штатив с возможностью наклона центральной штанги (4 положения: 20°, 40°, 60° и 90°). Высокая безопасная нагрузка: 10 кг. На центральной крестовине присутствует боковое гнездо с резьбой 3/8" для крепления дополнительных аксессуаров с помощью манипуляторов. Ножки снабжены резиновыми наконечниками и стальными выдвигающимися шипами. В комплекте идет легкая шаровая головка (всего 280 г) с 3 пузырьковыми уровнями и быстросъемной площадкой стандарта Arca Swiss. Отдельная рукоятка на головке отвечает за блокировку оси панорамирования. Вместе с разметкой в градусах это облегчает создание многокадровых панорам. Также в комплекте качественный чехол с уплотненными стенками для удобства хранения и транспортировки штатива.