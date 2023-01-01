Лайткуб FST LT-40 LED II со светодиодным освещением, 40 см
Код товара : УТ-00072296
Артикул : 00-00000185
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Лайткуб (фотобокс) для предметной съемки. Лучше всего подходит для предметов небольшого размера (не более 15-20 см по самой длинной стороне). Основанием лайткуба является разборный пластиковый каркас, на который закрепляется 2 светодиодные панели мощностью по 30 Вт каждая, что обеспечивает мягкое заполняющее освещение. Яркость освещения регулируется, расположение панелей также можно настроить по своему усмотрению. Затем на каркас натягивается чехол с серебристой внутренней поверхностью, который закрывается на молнию. В комплекте идет 3 фона: белый, черный и желтый. Альтернативные фоны вы можете изготовить сами из рулонов цветной бумаги или ткани.
При съемке объектов с зеркальной поверхностью вы можете оставить открытым только небольшое окошко для объектива, чтобы на снимок не попала окружающая обстановка. Размеры лайткуба: 40 х 40 х 40 см.