Лайткуб (фотобокс) для предметной съемки. Лучше всего подходит для предметов небольшого размера (не более 15-20 см по самой длинной стороне). Основанием лайткуба является разборный пластиковый каркас, на который закрепляется 2 светодиодные панели мощностью по 30 Вт каждая, что обеспечивает мягкое заполняющее освещение. Яркость освещения регулируется, расположение панелей также можно настроить по своему усмотрению. Затем на каркас натягивается чехол с серебристой внутренней поверхностью, который закрывается на молнию. В комплекте идет 3 фона: белый, черный и желтый. Альтернативные фоны вы можете изготовить сами из рулонов цветной бумаги или ткани.

При съемке объектов с зеркальной поверхностью вы можете оставить открытым только небольшое окошко для объектива, чтобы на снимок не попала окружающая обстановка. Размеры лайткуба: 40 х 40 х 40 см.