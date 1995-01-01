Фотобокс FST LT-40, 40 х 40 х 40 см

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Код товара: УТ-00031236 Артикул: УТ-00000023* Код товара: УТ-00031236 Артикул: УТ-00000023* Вес (брутто), кг 1.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.000 Описание Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки. Видео Наш обзор

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