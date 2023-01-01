Фотозонт FST UT-80, 80 см, просветный
Код товара : УТ-00031249
Артикул : УТ-00000117
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Фотозонт FST UT-80 работает на просвет, он рассеивает свет от вспышки или лампы постоянного света, смягчая его. Для просветных зонтов характерен рисунок с ярким пятном в центре и постепенным угасанием света к краям. Диаметр 80 см.
Зонты часто используются для выездной и студийной съемки в качестве недорогого, бюджетного решения. Они универсальны, и подходят к большинству осветительных приборов, включая те, на которые невозможно установить софтбокс. Зонты не занимают много места и быстро готовятся к съемке.