Описание

Фотозонт FST UT-100 работает на просвет, он рассеивает свет от вспышки или лампы постоянного света, смягчая его. Для просветных зонтов характерен рисунок с ярким пятном в центре и постепенным угасанием света к краям. Диаметр 100 см.

Зонты часто используются для выездной и студийной съемки в качестве недорогого, бюджетного решения. Они универсальны, и подходят к большинству осветительных приборов, включая те, на которые невозможно установить софтбокс. Зонты не занимают много места и быстро готовятся к съемке.