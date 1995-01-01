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Фотозонт FST UT-100, 100 см, просветный

Код товара:УТ-00031247
Артикул:УТ-00000171*

Товар не найден

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Описание
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Описание

Фотозонт FST UT-100 работает на просвет, он рассеивает свет от вспышки или лампы постоянного света, смягчая его. Для просветных зонтов характерен рисунок с ярким пятном в центре и постепенным угасанием света к краям. Диаметр 100 см.

Зонты часто используются для выездной и студийной съемки в качестве недорогого, бюджетного решения. Они универсальны, и подходят к большинству осветительных приборов, включая те, на которые невозможно установить софтбокс. Зонты не занимают много места и быстро готовятся к съемке.