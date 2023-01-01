Фотозонт FST UD-105, глубокий, белый, 105 см
Код товара : УТ-00042851
Артикул : УТ-00000626
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Зонт на отражение глубокой параболической формы. Подобная форма придает световому потоку большую направленность, а белая поверхность обеспечивает более рассеянный, более мягкий свет – эффект, сравнимый с октабоксами. 16 спиц обеспечивают форму, максимально близкую к кругу, что создает приятные круглые блики в глазах модели. Зонт быстро приводится в готовность (за считанные секунды) и может использоваться с осветительными приборами без байонетного соединения (накамерные вспышки, лампы-вспышки, моноблоки начального уровня, генераторные головки). Благодаря перечисленным свойствам большие 16-спицевые зонты популярны для съемки с выездом на локацию.
Стойка и осветительный прибор не входят в комплект.