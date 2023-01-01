Фон FST виниловый, 2.5 х 5.4 м, белый
Код товара : УТ-00059481
Артикул : 00-00000218
13 300 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес
6 кг
Вес (брутто), г
8.200
Описание
Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для продевания штанги и крепления на «воротах». Поставляется в свернутом в рулон виде.
Характеристики
- Материал основы: ПВХ
- Толщина: 0.5 ±0.02 мм
- Плотность нитей: 500x500D
- Вес: 440 г/м
- Размеры: 2.5 х 5.4 м