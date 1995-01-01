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Фон FST виниловый, 2.5 х 5.4 м, белый

  • виниловый, 2.5 х 5.4 м, белый
  • виниловый, 2.5 х 5.4 м, белый
  • виниловый, 2.5 х 5.4 м, белый
Код товара:УТ-00059481
Артикул:00-00000218*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для продевания штанги и крепления на «воротах». Поставляется в свернутом в рулон виде.

Фон текстурированный, в определенных условиях будет заметно плетение.

Характеристики

  • Материал основы: ПВХ
  • Толщина: 0.5 ±0.02 мм
  • Плотность нитей: 500x500D
  • Вес: 440 г/м
  • Размеры: 2.5 х 5.4 м