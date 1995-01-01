Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для продевания штанги и крепления на «воротах». Поставляется в свернутом в рулон виде.

Фон текстурированный, в определенных условиях будет заметно плетение.

Характеристики