Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для продевания штанги и крепления на «воротах». Поставляется в свернутом в рулон виде.