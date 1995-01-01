Фон FST виниловый, 2.2 х 4.3 м, белый / черный, матовый
Код товара:УТ-00064962
Артикул:УТ-220430BW*
Товар не найден
Характеристики
Размеры2.2 х 4.3 м
Вес (брутто), кг4.5
ЦветЧерный + белый
Описание
Виниловый двусторонний фон с матовой поверхностью. Легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах».
Поверхности: черная / белая.
- Основа: поливинилхлорид (ПВХ), плотность нитей 1000 х 1000D, 450 г/кв.м.
- Продается в рулоне.
- Размеры: 2.2 х 4.3 м
- Вес: 4.5 кг