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Фон FST виниловый, 2.2 х 4.3 м, белый / черный, матовый

Код товара:УТ-00064962
Артикул:УТ-220430BW*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Виниловый двусторонний фон с матовой поверхностью. Легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах».

Поверхности: черная / белая.

  • Основа: поливинилхлорид (ПВХ), плотность нитей 1000 х 1000D, 450 г/кв.м.
  • Продается в рулоне.
  • Размеры: 2.2 х 4.3 м
  • Вес: 4.5 кг