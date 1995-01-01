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Фон FST виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый / черный

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Код товара: УТ-00031228 Артикул: УТ-00000416 Код товара: УТ-00031228 Артикул: УТ-00000416 Размеры 1.6 х 3.4 м Вес (брутто), кг 3 Цвет Черный + белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 1.6 х 3.4 м Вес (брутто), кг 3 Прочие характеристики Цвет Черный + белый Описание Виниловый двухсторонний фон с матовой поверхностью. Легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах». Поверхности: черная / белая. Основа: поливинилхлорид (ПВХ), плотность нитей 1000 х 1000D, 450 г/кв.м.

Продается в рулоне.

Размеры: 1.6 х 3.4 м

Вес: 2.8 кг Видео Наш обзор

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