Виниловый двухсторонний фон с матовой поверхностью. Легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах».