Фон FST виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый / черный
Код товара:УТ-00031228
Артикул:УТ-00000416
Товар не найден
Характеристики
Размеры1.6 х 3.4 м
Вес (брутто), кг3
ЦветЧерный + белый
Описание
Виниловый двухсторонний фон с матовой поверхностью. Легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах».
Поверхности: черная / белая.
- Основа: поливинилхлорид (ПВХ), плотность нитей 1000 х 1000D, 450 г/кв.м.
- Продается в рулоне.
- Размеры: 1.6 х 3.4 м
- Вес: 2.8 кг