Фон FST виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый
Код товара : УТ-00031226
Артикул : УТ-00165340
3 790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, легко моется – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах».
Основа: поливинилхлорид (ПВХ), толщина 0.5 мм, плотность 500 х 500 нитей. Вес: 440 г/кв.м.
Продается в рулоне.
Размеры: 1.6 х 3.4 м