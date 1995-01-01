Фон FST виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый
Код товара:УТ-00031226
Артикул:УТ-00165340
Товар не найден
Характеристики
Вес2,4 кг
Размеры160 х 340 см
Вес (брутто), кг3
ЦветБелый
Описание
Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, легко моется – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах».
- Основа: поливинилхлорид (ПВХ), толщина 0.5 мм, плотность 500 х 500 нитей. Вес: 440 г/кв.м.
- Фон текстурированный, в определенных условиях будет заметно плетение.
- Продается в рулоне.
- Размеры: 1.6 х 3.4 м