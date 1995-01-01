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Фон FST виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый

  • виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый
  • виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый
  • виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый
Код товара:УТ-00031226
Артикул:УТ-00165340

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, легко моется – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах».

  • Основа: поливинилхлорид (ПВХ), толщина 0.5 мм, плотность 500 х 500 нитей. Вес: 440 г/кв.м.
  • Фон текстурированный, в определенных условиях будет заметно плетение.
  • Продается в рулоне.
  • Размеры: 1.6 х 3.4 м