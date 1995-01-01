Фон FST виниловый, 1.6 х 3.4 м, белый

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Код товара: УТ-00031226 Артикул: УТ-00165340 Код товара: УТ-00031226 Артикул: УТ-00165340 Вес 2,4 кг Размеры 160 х 340 см Вес (брутто), кг 3 Цвет Белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 2,4 кг Размеры 160 х 340 см Вес (брутто), кг 3 Прочие характеристики Цвет Белый Описание Виниловый белый фон с матовой поверхностью легко моется, не бликует, не рвется, не требует разглаживания, легко моется – один из лучших вариантов для студийной и выездной съемки. Фон оснащен люверсами для крепления на стену, также имеется прошитый «карман» для крепления на «воротах». Основа: поливинилхлорид (ПВХ), толщина 0.5 мм, плотность 500 х 500 нитей. Вес: 440 г/кв.м.

Фон тексту рированный, в определенных условиях будет заметно плетение.

Продается в рулоне.

Размеры: 1.6 х 3.4 м Видео Наш обзор

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