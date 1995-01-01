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Фон FST B-33 Standard Gray, 3х3 м, тканевый, серый



Код товара: УТ-00031214 Артикул: 00-00000150 Код товара: УТ-00031214 Артикул: 00-00000150 Размеры 3 х 3 м Вес (брутто), кг 1,5 Цвет Серый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 3 х 3 м Вес (брутто), кг 1,5 Прочие характеристики Цвет Серый Описание Фон FST B-33 Standard Gray из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 135 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Нейтральный серый фон – один из самых популярных вариантов для портретов. Может использоваться в фото- и видеосъемке. Видео Наш обзор

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