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Фон FST B-33 Standard Gray, 3х3 м, тканевый, серый

Код товара:УТ-00031214
Артикул:00-00000150

Товар не найден

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Описание

Фон FST B-33 Standard Gray из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 135 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Нейтральный серый фон – один из самых популярных вариантов для портретов. Может использоваться в фото- и видеосъемке.