Фон FST B-33 Standard Gray из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 135 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Нейтральный серый фон – один из самых популярных вариантов для портретов. Может использоваться в фото- и видеосъемке.