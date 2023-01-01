Фон FST B-33 Standard Gray, 3х3 м, тканевый, серый
Код товара : УТ-00031214
Артикул : 00-00000150
2 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Фон FST B-33 Standard Gray из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 135 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Нейтральный серый фон – один из самых популярных вариантов для портретов. Может использоваться в фото- и видеосъемке.