Фон FST B33-140 chromablue, 3х3 м, тканевый, синий
Код товара:УТ-00077232
Артикул:00-00000324
Товар не найден
Характеристики
Размеры3 х 3 м
Вес (брутто), кг1,4
ЦветСиний / голубой
Описание
Фон FST B33-140 из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 140 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Подходит для создания драматического, контрастного изображения с выраженными тенями. Может использоваться в фото- и видеосъемке.
Характеристики:
- Размер: 3x3 м
- Ткань: 100% хлопок
- Плотность 140г / кв.м