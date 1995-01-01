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Фон FST B33-140 chromablue, 3х3 м, тканевый, синий

Код товара:УТ-00077232
Артикул:00-00000324

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фон FST B33-140 из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 140 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Подходит для создания драматического, контрастного изображения с выраженными тенями. Может использоваться в фото- и видеосъемке.

Характеристики:

  • Размер: 3x3 м
  • Ткань: 100% хлопок
  • Плотность 140г / кв.м