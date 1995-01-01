Фон FST B33-140 chromablue, 3х3 м, тканевый, синий



Код товара: УТ-00077232 Артикул: 00-00000324 Код товара: УТ-00077232 Артикул: 00-00000324 Размеры 3 х 3 м Вес (брутто), кг 1,4 Цвет Синий / голубой Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 3 х 3 м Вес (брутто), кг 1,4 Прочие характеристики Цвет Синий / голубой Описание Фон FST B33-140 из хлопковой ткани, размер 3х3 метра, без швов, плотность 140 г/кв.м. За тканевым фоном легко ухаживать: можно стирать и гладить, поэтому он служит дольше. Подходит для создания драматического, контрастного изображения с выраженными тенями. Может использоваться в фото- и видеосъемке. Характеристики: Размер: 3x3 м

Ткань: 100% хлопок

Плотность 140г / кв.м Видео Наш обзор

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