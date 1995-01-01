Двухсторонний фон хромакей FST BP-025 предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон).

Фон сделан на жестком и упругом стальном каркасе, который складывается и раскладывается за считанные секунды. Ткань – хлопок. Размер в рабочем состоянии 150х200 см, диаметр в сложенном состоянии – около 70 см. Петли сверху и по бокам позволяют легко повесить фон на стойку или даже просто на гвоздь.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.