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Фон FST пластиковый, 60 х 130 см, матовый, розовый



Код товара: УТ-00031221 Артикул: УТ-00000167* Код товара: УТ-00031221 Артикул: УТ-00000167* Размеры 60 х 130 см Вес (брутто), кг 0,6 Цвет Розовый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 60 х 130 см Вес (брутто), кг 0,6 Прочие характеристики Цвет Розовый Описание Пластиковый розовый матовый фон, хорошо подходит для предметной съемки, съемки для каталогов и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 60 х 130 см. Видео Наш обзор

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