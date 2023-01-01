Фон FST пластиковый, 60 х 130 см, матовый, персиковый
Код товара : УТ-00031220
Артикул : УТ-00000166
800 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Пластиковый персиковый матовый фон, хорошо подходит для предметной съемки, съемки для каталогов и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 60 х 130 см.