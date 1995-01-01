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Фон FST пластиковый, 60 х 130 см, матовый, белый



Код товара: УТ-00031227 Артикул: УТ-00000104 Код товара: УТ-00031227 Артикул: УТ-00000104 Размеры 60 х 130 см Вес (брутто), кг 0,6 Цвет Белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 60 х 130 см Вес (брутто), кг 0,6 Прочие характеристики Цвет Белый Описание Пластиковый белый матовый фон, хорошо подходит для фото на документы, для съемки в каталоги и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 60 х 130 см. Видео Наш обзор

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