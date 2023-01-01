Пластиковый черный фон, хорошо подходит для фото на документы, для предметной съемки в каталоги и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 сантиметров. Бывает матовый и глянцевый.