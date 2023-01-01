Фон FST пластиковый 100 х 120 черный матовый/глянцевый
Код товара : УТ-00034288
Артикул : УТ-00000450
1 670 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Пластиковый черный фон, хорошо подходит для фото на документы, для предметной съемки в каталоги и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 сантиметров. Бывает матовый и глянцевый.