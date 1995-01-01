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Фон FST пластиковый 100 х 120 белый матовый/глянцевый



Код товара: УТ-00034289 Артикул: УТ-00000449* Код товара: УТ-00034289 Артикул: УТ-00000449* Размеры 100 х 120 см Вес (брутто), кг 0.725 Цвет Белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 100 х 120 см Вес (брутто), кг 0.725 Прочие характеристики Цвет Белый Описание Пластиковый белый фон, хорошо подходит для фото на документы, для предметной съемки в каталоги и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 сантиметров. Видео Наш обзор

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