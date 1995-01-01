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Фон FST пластиковый 100 х 120 белый матовый/глянцевый

Код товара:УТ-00034289
Артикул:УТ-00000449*

Товар не найден

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Описание
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Описание

Пластиковый белый фон, хорошо подходит для фото на документы, для предметной съемки в каталоги и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 сантиметров.