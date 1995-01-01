Главная страница Осветительное оборудование Фоны Фон FST пластиковый, 100 х 200 см, матовый, персиковый

Фон FST пластиковый, 100 х 200 см, матовый, персиковый



Код товара: УТ-00042210 Артикул: УТ-00000322* Код товара: УТ-00042210 Артикул: УТ-00000322* Размеры 100 х 200 cм Вес (брутто), кг 1.000 Цвет Оранжевый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 100 х 200 cм Вес (брутто), кг 1.000 Прочие характеристики Цвет Оранжевый Описание Пластиковый персиковый матовый фон, хорошо подходит для предметной съемки, съемки для каталогов и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 200 см. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.