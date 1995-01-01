Пластиковый черный матовый фон, хорошо подходит для предметной съемки, съемки для каталогов и так далее. Легко протирается от пыли, а при сильных загрязнениях - моется с мылом. Размер: 100 х 120 см.
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