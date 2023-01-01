Фон FST NEW GREY 1017, бумажный, 2.72x11 м, светло-серый
Код товара : УТ-00049907
Артикул : УТ-00000219
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Бумажный фон из плотной матовой бумаги, не создающей бликов. Поставляется в рулоне шириной 2.72 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Цвет светло-серый.