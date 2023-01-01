Фон FST STORM GREY 1031, бумажный, 2,72х11 м, штормовой серый
Код товара : УТ-00049737
Артикул : УТ-00000521
5 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Бумажный фон, поставляется в рулоне на картонной тубе шириной 2.72 м, упакован в коробку. Плотная матовая бумага без швов и складок создает идеально ровный фон и не создает бликов.
Вес с упаковкой: ок. 5 кг.