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Фон FST PURPLE 1002, бумажный, 2,72х11 м, фиолетовый

Код товара:УТ-00067386
Артикул:УТ-00000313*

Товар не найден

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Описание

Бумажный фон, поставляется в рулоне на картонной тубе шириной 2.72 м, упакован в коробку. Плотная матовая бумага без швов и складок создает идеально ровный фон и не создает бликов.

Вес с упаковкой: около 5 кг

Внутренний диаметр трубы: 47мм