Фон FST PURPLE 1002, бумажный, 2,72х11 м, фиолетовый



Код товара: УТ-00067386 Артикул: УТ-00000313* Код товара: УТ-00067386 Артикул: УТ-00000313* Размеры 2.7 х 11 м Вес (брутто), кг 5 Цвет Фиолетовый / лиловый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 2.7 х 11 м Вес (брутто), кг 5 Прочие характеристики Цвет Фиолетовый / лиловый Описание Бумажный фон, поставляется в рулоне на картонной тубе шириной 2.72 м, упакован в коробку. Плотная матовая бумага без швов и складок создает идеально ровный фон и не создает бликов. Вес с упаковкой: около 5 кг Внутренний диаметр трубы: 47мм Видео Наш обзор

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