Бумажный фон, поставляется в рулоне на картонной тубе шириной 2.72 м, упакован в коробку. Плотная матовая бумага без швов и складок создает идеально ровный фон и не создает бликов.
Вес с упаковкой: около 5 кг
Внутренний диаметр трубы: 47мм
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