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Фон FST Chromagreen 1010, бумажный, 2.7 х 11, зеленый



Код товара: УТ-00032862 Артикул: УТ-00000216* Код товара: УТ-00032862 Артикул: УТ-00000216* Размеры 2.7 х 11 м Вес (брутто), кг 5.000 Цвет Зеленый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 2.7 х 11 м Вес (брутто), кг 5.000 Прочие характеристики Цвет Зеленый Описание Зеленый бумажный фон («хромакей»), поставляется в рулоне шириной 2.72 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Плотная матовая бумага, не создающая бликов. Видео Наш обзор

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