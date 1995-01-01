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Фон FST Black 1009, бумажный, 2.7 х 11 м, черный



Код товара: УТ-00032861 Артикул: УТ-00000214 Код товара: УТ-00032861 Артикул: УТ-00000214 Размеры 2,72 х 11 м Вес (брутто), кг 5.000 Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 2,72 х 11 м Вес (брутто), кг 5.000 Прочие характеристики Цвет Черный Описание Бумажный фон черного цвета, поставляется в рулоне шириной 2.72 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Плотная матовая бумага, не создающая бликов. Видео Наш обзор

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