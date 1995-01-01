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Фон FST Black 1009, бумажный, 2.7 х 11 м, черный

Код товара:УТ-00032861
Артикул:УТ-00000214

Товар не найден

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Описание

Бумажный фон черного цвета, поставляется в рулоне шириной 2.72 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Плотная матовая бумага, не создающая бликов.