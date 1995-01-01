Бумажный фон черного цвета, поставляется в рулоне шириной 2.72 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Плотная матовая бумага, не создающая бликов.
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