Фон FST Black 1009, бумажный, 2.7 х 11 м, черный
Код товара : УТ-00032861
Артикул : УТ-00000214
5 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Бумажный фон черного цвета, поставляется в рулоне шириной 2.72 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Плотная матовая бумага, не создающая бликов.