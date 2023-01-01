Гибкий держатель FST FH2-50, с двумя зажимами
Код товара : УТ-00032505
Артикул : УТ-00000089
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Гибкий держатель FST FH2-50 оснащен 2 зажимами с резиновыми накладками. Может использоваться, к примеру, для настольной предметной съемки: один зажим крепится к столешнице, а второй держит флаг или отражатель. Зажимы крепятся на винте с резьбой 1/4", один из них можно снять для того, чтобы установить на его место вспышку, небольшую светодиодную лампу, микрофон, аудиорекордер или другое подобное оборудование. Длина держателя – 50 см, при изгибе он сохраняет заданное положение.