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Гибкий держатель FST FH1-50, с 1 зажимом

Код товара:УТ-00032506
Артикул:УТ-00000088

Товар не найден

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Описание

Гибкий держатель FST FH1-50 оснащен с одной стороны штативным винтом 1/4", а с другой - зажимом с резиновыми накладками. Может использоваться, к примеру, для настольной предметной съемки: зажим крепится на столешнице, а в резьбу закручивается крепление для вспышки. Таким же образом можно закрепить направленный микрофон, аудирекордер, небольшую светодиодную панель и так далее. Длина держателя – 50 см, при изгибе он сохраняет заданное положение.