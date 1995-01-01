Гибкий держатель FST FH1-50 оснащен с одной стороны штативным винтом 1/4", а с другой - зажимом с резиновыми накладками. Может использоваться, к примеру, для настольной предметной съемки: зажим крепится на столешнице, а в резьбу закручивается крепление для вспышки. Таким же образом можно закрепить направленный микрофон, аудирекордер, небольшую светодиодную панель и так далее. Длина держателя – 50 см, при изгибе он сохраняет заданное положение.