Осветитель FST EF-200R LED 5500K - это легко регулируемый студийный свет, позволяющий использовать широкую линейку оборудования для видео и фотосъемки. Прибор изготовлен в добротном корпусе, оснащен направляющими для зонта и кронштейном в основании, обеспечивающим монтаж на стандартную стойку. Его можно использовать для разных видов фотосъемки и всех типов видео работ.

В основе изделия - высокопрочный конструкционный пластик. Благодаря ему, прибор отличает долговечность и экономичность. В оснащении - байонет Bowens, важное преимущество прибора. Это популярный стандарт, позволяющий монтировать на нем различные модификаторы света, например, рефлектор из того же набора или присоединять другие конструкции с аналогичным креплением. Сбоку находится кнопкадля его разблокировки.

FST EF-200R LED, это постоянный профессиональный студийный свет, отличающийся простым управлением. В корпус встроен радиоприемник 2,4 ГГц.

Регулировка уровня освещенности, силы света с максимальным световым потоком 18000 Лм, осуществляется как диммером, так и инфракрасным пультомRC-01, который приложен к набору. Помимо этого, светодиодный осветитель отличает хорошая помехоустойчивость. Для этих целей использованы новейшие решения CPU контролирующие статистику, увеличивающие согласованность потока света, упрощающие структуру и схему студийного света.