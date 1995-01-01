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    Светофильтр Freewell UV M2 67mm, магнитный

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    Код товара : УТ-00075575

    Артикул : FW-67M2-UV

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    9 990 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Описание

    Система магнитных фильтров Freewell второго поколения: оправа стала немного толще для увеличения магнитной силы и более надежного крепления фильтров (в особенности для установки 2-3 фильтров один на другой). Обновлен дизайн магнитной крышки объектива: спереди добавлено кольцо, за которое ее удобно снимать. В остальном это все те же высококачественные светофильтры: Freewell использует немецкое стекло Schott AG и многослойное просветление с твердым водоотталкивающим и олеофобным верхним слоем, который устойчив к царапинам и легко очищается от отпечатков пальцев.

    UV фильтры обычно применяются в качестве защитных – они защищают  переднюю линзу объектива от грязи и физических повреждений. UV фильтр также помогает устранить синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым излучением – ее можно заметить на отдаленных объектах при съемке в ясный солнечный день (в особенности в горах или на море).

    Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта.

    В комплект входит магнитное крепление (устанавливается в резьбу объектива), сам фильтр и магнитная металлическая крышка.

    • Толщина оправы: 5.05 мм
    • Вес: 21 г (фильтр + установочное кольцо), 51 г (с крышкой)

    Фильтры Freewell Magnetic M2 выпускаются в трех размерностях: 67, 77 и 82 мм. Для установки на объективы с другим диаметром резьбы можно использовать простые переходные кольца. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.