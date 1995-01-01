Описание

Система магнитных фильтров Freewell второго поколения: оправа стала немного толще для увеличения магнитной силы и более надежного крепления фильтров (в особенности для установки 2-3 фильтров один на другой). Обновлен дизайн магнитной крышки объектива: спереди добавлено кольцо, за которое ее удобно снимать. В остальном это все те же высококачественные светофильтры: Freewell использует немецкое стекло производства Schott AG и многослойное просветление с твердым водоотталкивающим и олеофобным верхним слоем, который устойчив к царапинам и легко очищается от отпечатков пальцев.

ND64 относится к фильтрам высокой плотности (1.8, это компенсирует 6 ступеней экспозиции). Подобные фильтры обычно применяются в ситуациях, когда требуется продлить выдержку (для сглаживания движения в кадре) и/или открыть диафрагму (для уменьшения глубины резкости и размытия фона), не изменяя другие параметры экспозиции. Фильтры ND64 часто применяются пейзажистами – при съемке любых водных поверхностей, от морских побережий до городских фонтанов. ND64 также можно использовать при съемке видео в солнечный день: поставьте его в качестве базового, а поверх него установите фильтр переменной плотности (Vario ND) – так вам не придется слишком сильно закручивать Vario фильтр, и вы не получите характерные артефакты вроде крестообразного виньетирования и цветового смещения.

Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта.

В комплект входит магнитное крепление (устанавливается в резьбу объектива), сам фильтр и магнитная металлическая крышка.

Толщина оправы: 5.05 мм

Вес: 26.5 г (фильтр + установочное кольцо), 64 г (с крышкой)

Фильтры Freewell Magnetic M2 выпускаются в трех размерностях: 67, 77 и 82 мм. Для установки на объективы с другим диаметром резьбы можно использовать простые переходные кольца.