Набор из 8 светофильтров для квадрокоптера DJI Mavic Air 2. Включает 5 гибридных светофильтров (нейтрально-серые + поляризационные), а также отдельно поляризационный фильтр и 2 фильтра высокой плотности ND1000 и ND2000. Использование различных светофильтров значительно расширит ваши возможности, тем более что довольно простая камера данного квадрокоптера не позволяет изменять диафрагму.

Фильтры ND/PL предназначены для съемки в ясный солнечный день. ND покрытие позволяет увеличить выдержку, чтобы избавиться от стробирующего эффекта, вызываемого слишком короткой скоростью затвора. Это помогает сгладить движение в кадре, сделать его плавным и «кинематографичным». Поляризационная пленка снижает блики от стеклянных и глянцевых поверхностей. ND4 снижает светопропускание на 2 ступени экспозиции, ND8 – на 3 ступени, ND16 – на 4 ступени, ND32 – на 5 и ND64 – на 6 ступеней.

Для достижения оптимальной плавности видео следует придерживаться простой формулы: выдержка (скорость затвора) = 1/2х, где "x" – это количество кадров в секунду. Например, для обычной съемки со скоростью 60 кадров в секунду, оптимальной будет выдержка около 1/125 с.

Фильтры ND1000 и ND2000 сделаны не для видеосъемки, а для аэрофотографии с длительной выдержкой. Благодаря умению квадрокоптеров DJI точно зависать в одной точке, вы сможете делать фотографии с выдержкой в несколько секунд.

Циркулярный поляризационный фильтр поможет, если вам нужно избавиться от бликов, лишь незначительно увеличив выдержку при этом. Например, он поможет устранить отражение света от поверхности воды при съемке пруда или речки.

Все фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического минерального стекла, оправа – из легкого алюминиевого сплава. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса. Все фильтры также обладают многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра.