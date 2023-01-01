UV фильтр для модульной системы Freewell K2. Линза ограничивает ультрафиолетовый спектр, благодаря чему изображение становится более контрастным, без световой дымки. Cнижает влияние ультрафиолетового спектра света (снижает голубой оттенок на ярком солнце). Фильтр изготовлен из немецкого стекла Schott B270 от Zeiss с нанесением нескольких слоев защитного покрытия. Качественное стекло минимизирует блики и отражения, не влияет на цвет, контрастность и экспозицию. Несколько слоев покрытия защищают стекло от царапин, статики, грязи, жира и дают водоотталкивающий эффект.