Фильтр нейтральной плотности для модульной системы Freewell K2. Создаёт нейтральное затемнение всего кадра, включая отсечение невидимого инфракрасного спектра, что может искажать цвета, делая темные участки коричневыми. Позволяет сбалансировать экспозицию между небом и землей, не создавая видимых линий на снимках.

Фильтр идеально подходит для сцен с ярким небом и более темным передним планом, таких как морские, горные и городские пейзажи. Процесс нанесения покрытия фильтров Freewell проходит высококачественную многослойную обработку, которая делает его устойчивым к пыли, царапинам, воде и маслу.

Плотность: 1000

Вид фильтра: ND (нейтральный)

Совместимость : Freewell K2

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