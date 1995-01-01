Светофильтр Freewell K2 ND1000
Код товара:УТ-00069991
Артикул:FW-K2-ND1000
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраND (нейтральной плотности)
Размер, ммдругой размер
Описание
Фильтр нейтральной плотности для модульной системы Freewell K2. Создаёт нейтральное затемнение всего кадра, включая отсечение невидимого инфракрасного спектра, что может искажать цвета, делая темные участки коричневыми. Позволяет сбалансировать экспозицию между небом и землей, не создавая видимых линий на снимках.
Фильтр идеально подходит для сцен с ярким небом и более темным передним планом, таких как морские, горные и городские пейзажи. Процесс нанесения покрытия фильтров Freewell проходит высококачественную многослойную обработку, которая делает его устойчивым к пыли, царапинам, воде и маслу.
Плотность: 1000
Вид фильтра: ND (нейтральный)
Совместимость : Freewell K2
Комплектация:
- светофильтр
- чехол
- салфетка