Описание

Рассеивающий фильтр для модульной системы Freewell K2. Эффект Glow Mist незаменимы для режиссера, что хочет добиться атмосферного кинематографического кадра. Этот фильтр позволяет добиться тонкого, но красивого эффекта диффузии на светлых участках, одновременно снижая контраст и смягчая детали кожи.

Часто утверждается, что Mist фильтры сглаживают морщины и дефекты кожи, но здесь многое зависит от характера освещения. Если на лицо падает очень жесткий, очень яркий свет, заставляющий кожу блестеть (например, свет от солнца в середине дня), то Mist фильтр действительно помогает немного сгладить этот эффект. Если же съемка ведется при мягком освещении: в тени, в пасмурную погоду или под студийным мягким светом, то заметить какой-либо сглаживающий кожу эффект от Mist фильтров нам не удалось.

Плотность: 1/8

Вид фильтра: Mist / Diffusion (размытие)

Совместимость : Freewell K2

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