Фильтры нейтральной оптической плотности при съемке в ясный солнечный день позволяют увеличить выдержку, чтобы избавиться от стробирующего эффекта, вызываемого слишком короткой скоростью затвора. Это помогает сгладить движение в кадре, сделать его плавным и «кинематографичным». При съемке фото они также позволяют размыть и сгладить движущиеся детали в кадре (чаще всего используется при фотографировании ручьев, рек, морских побережий и так далее). ND4 ограничивает светопропускание на 2 ступени экспозиции, ND8 – на 3, ND16 – на 4, а ND32 – на 5 ступеней.

Для достижения оптимальной плавности движения в видео следует придерживаться простой формулы: выдержка (скорость затвора) = 1/2х, где "x" – это количество кадров в секунду. Например, для обычной видеосъемки со скоростью 60 кадров в секунду, оптимальной будет выдержка около 1/125 с.

При установке на GoPro HERO 13 камера автоматически распознает фильтры и включает «кинематографический» режим.

Все фильтры покрыты твердым защитным покрытием, которое защищает их от царапин и сколов. Оправа выполнена из легкого алюминиевого сплава. Фильтры устанавливаются вместо переднего защитного стекла объектива GoPro, которое необходимо снять перед установкой.

Совместимые камеры:

GoPro HERO 9 Black

GoPro HERO 10 Black

GoPro HERO 11 Black

GoPro HERO 11 Black Mini

GoPro HERO 12 Black

GoPro HERO 13 Black

Помимо 4 фильтров в комплект входит чехол и тканевая салфетка для чистки.