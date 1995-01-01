Freewell Glow Mist – диффузионный светофильтр, создающий светящиеся ореолы от источников света – подобно тому, как светятся уличные фонари в тумане. Отсюда и название фильтра. Степень свечения зависит от яркости источника света и от интенсивности фильтра (1/8 или 1/4). К источникам света относятся, в том числе, и расфокусированные блики, поэтому фильтр отчасти смягчает характер боке. При этом Glow Mist не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на резкость изображения.

Freewell Glow Mist, как и другие Mist​ фильтры, можно использовать для смягчения характера освещения в кадре, а также для создания ретро-образа вашей фотографии или видеоролика. Как известно, современная оптика, оснащенная разными типами многослойных просветляющих покрытий, очень эффективно справляется с появлением бликов и ореолов при контровом освещении. Glow Mist фильтр позволяет вам добавить ореолы, когда это необходимо для создания соответствующей атмосферы.

Часто утверждается, что Mist фильтры сглаживают морщины и дефекты кожи, но здесь многое зависит от характера освещения. Если на лицо падает очень жесткий, очень яркий свет, заставляющий кожу блестеть (например, свет от солнца в середине дня), то Mist фильтр действительно помогает немного сгладить этот эффект. Если же съемка ведется при мягком освещении: в тени, в пасмурную погоду или под студийным мягким светом, то заметить какой-либо сглаживающий кожу эффект от Mist фильтров нам не удалось.

Оправа фильтра магнитная и состоит из 2 частей: магнитный адаптер завинчивается в резьбу объектива, после чего фильтр просто примагничивается к нему, что обеспечивает снятие и установку фильтра за считанные секунды. Обе части идут в комплекте, как и магнитная передняя крышка (металлическая). Оправа фильтра обладает передней резьбой, что позволяет установить на нее дополнительные фильтры: например, ND фильтры. Фильтры Glow Mist изготавливаются из минерального оптического стекла, на которое наносятся мелкие частички, рассеивающие свет. Фильтры не покрываются просветляющим покрытием, зато их покрывают твердым защитным покрытием, которое защищает от царапин и легко очищается от пыли и жировых следов.

Полный комплект выглядит так: