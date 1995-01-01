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Светофильтр Freewell UV для компендиума Eiger

  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
  • UV для компендиума Eiger
Код товара:УТ-00069983
Артикул:FW-EGMB-UV

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

UV фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Линза ограничивает ультрафиолетовый спектр, благодаря чему изображение становится более контрастным, без световой дымки.

Вид фильтра: UV (ультрафиолетовый)
Совместимость : Freewell Eiger
Особенности: магнитное крепление

Комплектация:

  • светофильтр
  • чехол
  • салфетка