Светофильтр Freewell UV для компендиума Eiger
Код товара : УТ-00069983
Артикул : FW-EGMB-UV
6 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
UV фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Линза ограничивает ультрафиолетовый спектр, благодаря чему изображение становится более контрастным, без световой дымки.
Вид фильтра: UV (ультрафиолетовый)
Совместимость : Freewell Eiger
Особенности: магнитное крепление
Комплектация:
- светофильтр
- чехол
- салфетка