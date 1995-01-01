UV фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Линза ограничивает ультрафиолетовый спектр, благодаря чему изображение становится более контрастным, без световой дымки.
Вид фильтра:UV (ультрафиолетовый)
Совместимость:Freewell Eiger
Особенности:магнитное крепление
Комплектация:
светофильтр
чехол
салфетка
Видео
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