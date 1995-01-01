Светофильтр Freewell UV для компендиума Eiger

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Код товара: УТ-00069983 Артикул: FW-EGMB-UV Код товара: УТ-00069983 Артикул: FW-EGMB-UV Тип фильтра UV (ультрафиолетовый) Размер, мм другой размер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра UV (ультрафиолетовый) Размер, мм другой размер Описание UV фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Линза ограничивает ультрафиолетовый спектр, благодаря чему изображение становится более контрастным, без световой дымки. Вид фильтра: UV (ультрафиолетовый) Совместимость : Freewell Eiger Особенности: магнитное крепление Комплектация: светофильтр

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