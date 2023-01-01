Светофильтр Freewell Snow Mist 1/8 для компендиума Eiger
Код товара : УТ-00069980
Артикул : FW-EGMB-SMIST1/8
6 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Рассеивающий фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Эффект Snow Mist создает красивое художественное размытие похожее на туман белого цвета, который позволяет создать более мечтательный или романтичный кадр. Он позволяет придать мягкое, неземное свечение светлым, средним тонам и теням.
Плотность: 1/4
Вид фильтра: Mist / Diffusion (размытие)
Совместимость : Freewell Eiger
Особенности: магнитное крепление
Комплектация:
- светофильтр
- чехол
- салфетка