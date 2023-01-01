Рассеивающий фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Эффект Snow Mist создает красивое художественное размытие похожее на туман белого цвета, который позволяет создать более мечтательный или романтичный кадр. Он позволяет придать мягкое, неземное свечение светлым, средним тонам и теням.