Светофильтр Freewell IR ND1000 для компендиума Eiger
Код товара:УТ-00069982
Артикул:FW-EGMB-IRND1000
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраСпециальный, ND (нейтральной плотности)
Размер, ммдругой размер
Описание
Гибридный фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Создаёт нейтральное затемнение всего кадра, включая отсечение невидимого инфракрасного спектра, что может искажать цвета, делая темные участки коричневыми.
Плотность: 1000
Вид фильтра: ND (нейтральный), IR (инфракрасный)
Совместимость : Freewell Eiger
Особенности: магнитное крепление
Комплектация:
- светофильтр
- чехол
- салфетка