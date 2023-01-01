Светофильтр Freewell IR ND1000 для компендиума Eiger
Код товара : УТ-00069982
Артикул : FW-EGMB-IRND1000
6 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Гибридный фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Создаёт нейтральное затемнение всего кадра, включая отсечение невидимого инфракрасного спектра, что может искажать цвета, делая темные участки коричневыми.
Плотность: 1000
Вид фильтра: ND (нейтральный), IR (инфракрасный)
Совместимость : Freewell Eiger
Особенности: магнитное крепление
Комплектация:
- светофильтр
- чехол
- салфетка