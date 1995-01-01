Светофильтр Freewell IR ND1000 для компендиума Eiger

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Код товара: УТ-00069982 Артикул: FW-EGMB-IRND1000 Код товара: УТ-00069982 Артикул: FW-EGMB-IRND1000 Тип фильтра Специальный, ND (нейтральной плотности) Размер, мм другой размер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Специальный, ND (нейтральной плотности) Размер, мм другой размер Описание Гибридный фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Создаёт нейтральное затемнение всего кадра, включая отсечение невидимого инфракрасного спектра, что может искажать цвета, делая темные участки коричневыми. Плотность: 1000

Вид фильтра: ND (нейтральный), IR (инфракрасный)

Совместимость : Freewell Eiger

Особенности: магнитное крепление Комплектация: светофильтр

чехол

салфетка Видео Наш обзор

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