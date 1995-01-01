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Светофильтр Freewell IR ND1000 для компендиума Eiger

  • IR ND1000 для компендиума Eiger
  • IR ND1000 для компендиума Eiger
  • IR ND1000 для компендиума Eiger
Код товара:УТ-00069982
Артикул:FW-EGMB-IRND1000

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Гибридный фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Создаёт нейтральное затемнение всего кадра, включая отсечение невидимого инфракрасного спектра, что может искажать цвета, делая темные участки коричневыми.

Плотность: 1000
Вид фильтра: ND (нейтральный), IR (инфракрасный)
Совместимость : Freewell Eiger
Особенности: магнитное крепление

Комплектация:

  • светофильтр
  • чехол
  • салфетка