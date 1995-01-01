Набор Freewell Brandon Li Variable ND/CPL Basic Kit включает в себя установочное магнитное кольцо (Base Ring), гибридный CPL - Vario ND фильтр, нейтральный фильтр ND32, переднюю и заднюю магнитные крышки, а также чехол с карабином для удобства хранения и транспортировки. Особенностью этой модели является байонетная фиксация CPL/ND фильтра: нужно совместить красные отметки на фильтре и на базовом кольце, а затем повернуть оправу фильтра по часовой стрелке. Таким образом обеспечивается более надежное соединение (по сравнению с другими магнитными системами), при этом установка фильтра занимает буквально пару секунд.

Основной фильтр набора сочетает в себе функции циркулярного поляризационного фильтра (CPL) и фильтра переменной оптической плотности (Vario ND). ND фильтры используются в ситуациях, когда необходимо увеличить выдержку, не изменяя другие параметры экспозиции. Это позволяет сделать движения в кадре более плавными, «кинематографичными». Brandon Li Variable ND/CPL фильтр ограничивает светопропускание в диапазоне от 1 до 5 ступеней экспозиции, что дает возможность оператору быстро реагировать на меняющееся освещение (переход с открытого пространства в тень, выход из помещения на улицу и так далее). При этом цветовой сдвиг настолько мал, что, можно сказать, отсутствует – в этом отличие от дешевых, бюджетных VND фильтров. Также практически отсутствует эффект крестообразного виньетирования.

Поляризационный фильтр блокирует поляризованный свет, создающий нежелательные блики. С ним удобно снимать сквозь окна, витрины, водную поверхность (на мелководье), также устраняются микроблики от листвы, мокрого асфальта и так далее. Кроме того, поляризационный фильтр делает цвета более насыщенными, повышает контраст, улучшает проработку неба.

Brandon Li Variable ND/CPL работает следующим образом: сначала отрегулируйте светопропускаемость вращением черного кольца оправы, затем вращайте зеленое кольцо, которое отвечает за поляризационный эффект. Если освещенность сцены слишком высока (к примеру, съемка под полуденным солнцем), установите сверху магнитный ND32 фильтр, который добавит 5 дополнительных ступеней затемнения. ND32 фильтр также можно использовать отдельно, он ставится прямо на базовое кольцо.

Фильтр выпускается только в одном размере: 82 мм. Для установки на объективы с меньшим диаметром резьбы достаточно приобрести магнитное базовое кольцо соответствующего размера.