Комплект фильтров Freewell M2 Magnetic Quick Swap 5-pack 77mm: ND8, ND64, ND1000, CPL, UV
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Описание
Система магнитных фильтров Freewell второго поколения: оправа стала немного толще для увеличения магнитной силы и более надежного крепления фильтров (в особенности для установки 2-3 фильтров один на другой). Обновлен дизайн магнитной крышки объектива: спереди добавлено кольцо, за которое ее удобно снимать. В остальном это все те же высококачественные светофильтры: Freewell использует немецкое стекло от Schott AG и многослойное просветление с твердым водоотталкивающим и олеофобным верхним слоем, который устойчив к царапинам и легко очищается от отпечатков пальцев.
В данный комплект входит 5 фильтра: ультрафиолетовый, поляризационный и 3 фильтра нейтральной оптической плотности ND8, ND64, ND1000.
Фильтры нейтральной оптической плотности ограничивают пропускание света для того, чтобы вы могли шире открыть диафрагму или увеличить выдержку.
ND8 – относительно легкий ND-фильтр, снижающий светопропускаемость на 3 ступени экспозиции. Может применяться в обычный день с переменной облачностью, в легкой тени деревьев и так далее. Он позволяет сгладить такие движущиеся элементы, как струи воды в фонтанах, волны на побережье, бег воды в ручьях и реках. При портретной съемке он позволяет использовать значения диафрагмы f/1.2 - f/1.4, не слишком поднимая при этом выдержку.
ND64 – фильтр средне-высокой плотности, снижающий светопропускаемость на 6 ступени экспозиции. Такая плотность часто используется при фото- или видеосъемке в солнечный полдень, на открытой местности без тени.
ND1000 – это очень плотный нейтрально-серый фильтр, как правило применяющийся только в фотографии, для видео он слишком темный: 10 ступеней экспозиции. Этот фильтр позволяет снимать с длинными выдержками (5-10-30 секунд) даже в ясный день. В пейзажной съемке он позволяет, к примеру, полностью разгладить морские волны, сделав водную поверхность идеально гладкой. В архитектурной съемке фильтр ND1000 и выдержка порядка 30-60 секунд позволяет размыть уличное движение до полупрозрачной дымки, чтобы оно не отвлекало глаз зрителя.
Поляризационный фильтр устраняет блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей (к примеру, позволяет снимать через стекло или поверхность воды практически без отражений), а также существенно улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Фильтр выполнен во вращающейся оправе: контролируйте изображение по видоискателю или экрану камеры и вращайте фильтр до достижения желаемого эффекта. Поляризационные фильтры не устраняют отражения от неокрашенных металлических поверхностей и зеркал.
UV фильтры обычно применяются в качестве защитных – они защищают переднюю линзу объектива от грязи и физических повреждений. UV фильтр также помогает устранить синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым излучением – ее можно заметить на отдаленных объектах при съемке в ясный солнечный день (в особенности в горах или на море).
Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта (использование нескольких фильтров одновременно может снижать резкость изображения и вызывать виньетирование на широкоугольной оптике). Вы можете использовать магнитные фильтры Freewell первого поколения
В данный комплект входит:
- Магнитное кольцо
- Фильтр ND8, плотность 0.9 (3 ступени экспозиции)
- Фильтр ND64, плотность 1.8 (6 ступеней экспозиции)
- Фильтр ND1000, плотность 3.0 (10 ступеней экспозиции)
- Циркулярный поляризационный фильтр (CPL)
- Ультрафиолетовый фильтр (UV)
- Магнитная передняя крышка
- Чехол-ракушка на молнии
Толщина оправы:
- ND и UV: 5.05 мм
- PLC: 5.45 мм
Вес:
- ND и UV: 25 г (фильтр + установочное кольцо), 60 г (с крышкой)
- PLC: 30 г (фильтр + установочное кольцо), 65 г (с крышкой)
Фильтры Freewell Magnetic M2 выпускаются в трех размерностях: 67, 77 и 82 мм. Для установки на объективы с другим диаметром резьбы можно использовать простые переходные кольца.