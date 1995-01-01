X-Airfly Mono от Fotopro – это легкий карбоновый монопод, который снимает нагрузку с рук при длительной работе с тяжелыми длиннофокусными объективами, а также позволяет стабилизировать камеру для фотографирования с длинными выдержками или съемки видео. Использование многослойного карбонового волокна не только снижает вес конструкции, но и гасит микровибрации, идущие от поверхности. Максимальная высота составляет 186.5 см (без учета штативной головки, которая приобретается отдельно), так что даже люди высокого роста смогут держать камеру на уровне глаз, не сгибаясь.

Максимальная безопасная нагрузка составляет 10 кг: вы можете использовать практически любые комбинации камер и объективов, и даже немного налегать на монопод корпусом для лучшей устойчивости.

X-Airfly Mono имеет ряд интересных функций:

1) Съемная база-тренога обеспечивает дополнительную стабильность: камера с объективом может стоять на ней сама по себе (в безветренную погоду). База имеет 2 режима: заблокированный и разблокированный, в первом монопод стоит строго вертикально, во втором его можно наклонять. Режимы переключаются нажатием на педаль в основании монопода.

2) Верхнюю площадку для камеры можно быстро отсоединить от основной колонны и напрямую состыковать с базой: получится небольшой настольный штатив, который также хорошо подойдет для съемки с ракурсом от уровня земли. Отстыковка происходит при нажатии на кнопку, а чтобы не нажать ее случайно, язычок замка можно отвести в сторону.

3) Площадка для камеры оснащена комбинированным подпружиненным винтом 1/4" + 3/8": если вам нужен более тонкий винт 1/4", то внешний 3/8" просто опустится вниз под нажатием.

В этой модели применяются алюминиевые клипсовые замки, которые работают быстро и надежно. Резиновую пятку на ножке можно снять: под ней находится стальной шип для лучшего сцепления на открытом грунте, на снегу и других подобных поверхностях. Сверху на моноподе предусмотрена резиновая накладка, которая обеспечивает уверенный захват в ладони и не остужает руки в холодную погоду.

В целом, Fotopro X-Airfly Mono – это легкий и надежный монопод, который будет особенно полезен для фотографов, часто использующих длиннофокусные объективы (спорт, анималистика и так далее). Он также хорошо подойдет видеографам: тренога убирает раскачку, позволяет осуществлять плавные наклоны камеры, а также может использоваться как устойчивая база для электронных стабилизаторов. Вес монопода составляет 1.14 кг, а если снять базу-треногу – всего 0.5 кг.

В комплекте идет плотный защитный чехол, который может увеличиваться в длину, если вы используете монопод вместе со штативной головкой.

Характеристики